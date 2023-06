(Di giovedì 1 giugno 2023) La Blusul parquet di: ladi semifinale playoff è 2-1 in favore dei piemontesi, vittoriosi per 86-85. Priva del capitano De Vico, infortunatosi seriamente in2,parte con Pepe in quintetto con Vencato, Mayfield, Jackson e Guariglia, mentre finelli propone il consueto avvio con Giuri, Merini, Cerella, lombardi e Marcius. L’avvio dei padroni di casa, sospinti da 4.000 tifosi, poggia su Guariglia e Mayfield: al 7? è 20-10 e alla prima sirenaconduce 26-18. Anche se le percentuali di tiro non sono esaltanti, Cerella e Clark propiziano un riavvicinamento: 33-29 a metà frazione. I padroni di casa però hanno ancora il vantaggio dei rimbalzi e tengono a distanza la Gruppo Mascio che, a metà incontro, sono ...

... anche se non siete dei giocatori di, e il manubrio è largo il giusto per "tenere bene" in ... bianco ometallizzato, con 4 anni di garanzia e assistenza stradale a un prezzo di 2.799 euro f....ieri sera la corsa playoff difemminile per la squadra di Promozione del GS Villa Guardia. Il team lariano diretto da coach Fabrizio Molteni infatti ha perso la semifinale del tabellone...Delle 5 sconfitte casalinghe (contro le 2 di Forlì), una è arrivata nel gironee l'altra nei quarti di finale con Cividale. Costanza che, invece, i ragazzi di coach Antimo Martino non hanno avuto ...

La Blu Basket cede all’overtime: Torino vince gara-3 e va 2-1 nella serie BergamoNews.it

La prima parte della stagione, particolarmente burrascosa, ha visto Carlo Finetti, affiancato da Giancarlo Sacco, subentrare a Matteo Boniciolli ...Basket femminile: si è giocata ieri sera la semifinale di Promozione rosa. Basket femminile: Villa Guardia sfiora l'impresa a Bergamo ma è Ororosa a volare in finale Si è chiusa ieri sera la corsa pla ...