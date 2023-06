La beffa all' ultimo rigore La Roma perde l' Europa League e Mourinho detta le condizioni per restare

Eppure al 50','improvviso, una gran sberla da lontano di Rakitic centra il palo alla sinistra di Rui Patricio. Sarebbe stata unapazzesca. Incredibile il calcio. Per pochi centimetri, ...... cross dalla destra di Jesus Navas, Mancini interviene di ginocchio eil proprio portiere. ... mentre poco fa'entrata in campo del tecnico giallorosso Josè Mourinho lo stadio, ovviamente di ...Unaper Mourinho che schiera Dybala e Spinazzola " i due giocatori in dubbio " dal 1. L'...'intervallo Mendilibar manda in campo due vecchie conoscenze del calcio italiano: Suso e Lamela (ex ...

U19 regionali / Fase nazionale - Volpiano Pianese rimontato, beffa ... 11giovani.it

La beffa è servita , alla fine di una battaglia senza fine. Uno a uno nei tempi regolamentari, gran gol di Dybala e autogol sciagurato di ...Gli africani passano il turno nonostante un’ora di dominio argentino. Inutile assedio finale dell’albiceleste, che coglie anche un legno con Romero ...