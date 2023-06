L’1 giugno si celebra la Giornata Mondiale dei Genitori | la storia e l’origine

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 giugno 2023) Quante volte li abbiamo odiati, quando per il nostro bene ci mettevano in punizione. O quando ci costringevano a fare i compiti. Ma li abbiamo anche amati, soprattutto in quei momenti, in cui a malincuore “avevano ragione”. I, per chi ha fortuna di averli, sono coloro che ci danno la vita e allo stesso tempo ci insegnano a viverla. Oggi è ladeicui si, l’importanza di tali figure. Nel bene e nel male rimarranno per sempre la nostra guida verso la vita. Con il passare del tempo tale ruolo è cambiato, prima si aveva una visione moto più rigida e severa, lo ricorderanno i nostri nonni, che di certo non potevano permettersi, (come in molti casi adolescenziali di oggi), di mandarli a quel paese. Ad oggi, il genitore è una figura che lotta tutti i giorni per ...