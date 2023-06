... prima di essere acquistato a titolo definitivo, pare ora essere indai Blues, con i quali ha accumulato 221 presenze in tutte le competizioni. Con il contratto in scadenza nel 2024,è ...Mason è indal Chelsea, direzione Manchester United. Rumors No, molto di più. Tanto che l'... Mateo, al centro, durante Juventus - Chelsea di Champions. Afp, GUIMARAES E MAC ......circa quindici i giocatori indal club: Pierre - Emerick Aubameyang, Hakim Ziyech, Christian Pulisic, Edouard Mendy, Callum Hudson - Odoi, Joao Felix, César Azpilicueta, Mateo, Conor ...

Kovacic in uscita dal Chelsea: accordo di massima con il City La Gazzetta dello Sport

Pochettino vuol sfoltire la rosa dei Blues e il croato avrebbe dato l’ok alla cessione. Da Guardiola potrebbe prendere il posto di Gundogan, in scadenza a fine mese ...Il trequartista inglese vuole ritrovare continuità (e la Champions) con un’altra maglia. Kovacic piace al City, il Liverpool su Mac Allister, Manchester United deluso da Maguire ...