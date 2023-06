Kosovo | Stoltenberg | ‘già trasferiti 700 soldati della Nato’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 1 giugno 2023) Oslo, 1 giu. (Adnkronos) – “700Nato si sono già spostati in, ma questo non significa rifiutare la soluzione pacifica del conflitto nella regione”. Lo ha detto il segretario generaleNato Jensal suo arrivo a Oslo per l’incontro informale dei ministri degli Esteri dei Paesi membri dell’Alleanza. “La Nato – ha aggiunto – sostiene pienamente i negoziati tra Belgrado e Pristina così come auspicato dalla Ue”. L'articolo CalcioWeb.