Klinsmann | ' Lautaro è all' altezza di Haaland Dzeko inizia | ma dal 60' Lukaku'

(Di giovedì 1 giugno 2023) Mi sento come ogni interista del pianeta, ma con una differenza: la vedrò da Seul, il lavoro mi ha portato qua a fare il c.t."

J urgen, come va l'attesa "Cresce. ogni giorno di più. Mi sento come ogni interista del pianeta, ma con una differenza: la vedrò da Seul, il lavoro mi ha portato qua a fare il c.t." Grazie a lui sono arrivati a Milano i vari Rummenigge, Matthäus,, Brehme, Sammer, ... 'Barella e. Barella è un piccolo Matthäus , è un centrocampista completo che gioca ogni ... nonché ex commissario tecnico della nazionale tedesca Jurgen, ha dato la sua opinione ... Se il Mondiale vinto con l'Argentina ha caricatoMartinez Quando torni nel club si azzera ...

Klinsmann: “L’Inter ha un vantaggio col City. Lautaro all’altezza di Haaland. Dzeko-Lukaku…” fcinter1908

L'ex attaccante nerazzurro sulla finale di Istanbul: "Gli inglesi non sono così tanto più forti. Rom è decisivo" ...Jurgen Klinsmann, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della finale tra Inter e il Manchester City ...