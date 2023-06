Kim Jong-un | altezza e peso del leader della Corea del Nord

(Di giovedì 1 giugno 2023) Vi siete mai chiesti quali sono l’e ildi Kim-un? Si dice che ildelsia alto circa 164 centimetri per unche supera i 140 chilogrammi, ma ci sono molti punti interrogativi in merito. Facendo un semplice calcolo dell’indice di massa corporea del politico, su questi dati, scopriamo che è a 52, con le tabelle istituzionali che parlano di obesità grave già sopra i 40. Kim-un è nato a Pyongyang l’8 gennaio del 1983. Dal settembre del 2010 diventa vice PresidenteCommissione Militare centraledeldietro il padre Kim-li fino a quando nel dicembre del 2011 prende il suo posto. ...

Yo -, la potente sorella del leader supremo- un, ha assicurato che la Corea del Nord mander in orbita il suo primo satellite spia militare, a 24 ore circa dal fallimento del primo tentativo., in un dispaccio dell'agenzia Kcna, ha ...Yo -, la potente sorella del leader supremo- un, ha assicurato che la Corea del Nord manderà in orbita il suo primo satellite spia militare, a 24 ore circa dal fallimento del primo tentativo., in un dispaccio dell'agenzia Kcna, ha ...'Il tentativo fallito è una battuta d'arresto ai tentativi del leader della Corea del Nord,- un, di aumentare le sue capacità militari tra le crescenti tensioni con gli Stati Uniti e la ...

Corea del Nord, sorella di Kim: "Il satellite spia andrà in orbita" TGCOM

Ieri il lancio di un satellite di ricognizione militare da parte di Pyongyang è fallito per un malfunzionamento del vettore. In una rara ammissione, è stato ...È certo che il nostro satellite militare sarà correttamente messo in orbita nel prossimo futuro e inizierà la sua missione” , questa la dichiarazione alla stampa internazionale di Kim Yo-Jong, sorella ...