Kim Cattrall tornerà a vestire i panni di Samantha Jones

(Di giovedì 1 giugno 2023) Dopo anni di faide e botta e risposta a distanza, arriva la notizia che nessuno si sarebbe aspettato: . Solo un anno fa l’attrice aveva dichiarato che non sarebbe mai tornata sul set con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis: “Se ho visto And Just Like That? Ne ho sicuramente sentito parlare. Se reciterei nella serie? Questo è un no. È potente poter dire di no. Chiarisco che non mi è mai stato chiesto di far parte del reboot. Avevo già detto di no al possibile terzo film. Ho saputo del ritorno con una nuova serie come tutti gli altri, dai social media. La serie è fondamentalmente il terzo film che mai è stato fatto“. Eppure Variety ha annunciato in esclusiva che Kimriprenderà il ruolo dinell’ultima puntata della seconda stagione di And Just like That. L’attrice ha già girato la scena lo scorso ...

La nuova Glamorous , con una sfavillante( Sex and the City ), racconta invece la storia di un giovane di genere non dichiarato la cui vita sembra essere in sospeso finché non inizia a ...Dopo aver vestito gli iconici panni di Samantha in Sex and the City ,sta per tornare. L'attrice, che come noto ha scelto da subito di non partecipare al sequel And Just Like That insieme a Sarah Jessica Parker e alle altre ex colleghe, sarà tra i ...Glamorous seguirà Marco Mejia, interpretato da Miss Benny , la cui vita verrà rivoluzionata dal lavoro al fianco di Madolyn Addison, ovvero, imprenditrice del mondo beauty. glamorous , i ...

