Kim Cattrall Samantha si rimangia tutto | ora c’è anche lei in “And Just Like That…”

(Di giovedì 1 giugno 2023) “AndThat…”riappare nella vita di Carrie. Pur avendo detto che aveva chiuso con quella storia, Kimtorna per la seconda stagione del sequel di “Sex and the City”. Ecco cosa succede (foto LaPresse) Aveva giurato: mai più. Anzi, era stata anora più categorica. «Riuscite a immaginare di tornare indietro a fare un lavoro che facevate 25 anni fa?», diceva in un’intervista solo qualche mese fa. Invece, Hollywood è il luogo doveè possibile.rsi la parola. Tornare sui propri passi. Che è quello che ha fatto. O meglio, l’attrice Kim Catrall. Che ha accettato di tornare per un cameo nella seconda stagione di AndThat. In arrivo su Sky ...

riprenderà il ruolo di Samantha nella seconda stagione di And Just Like That, il sequel dell'iconica Sex and the ...A vevamo ormai perso le speranze, eppure è giunta l'attesa notizia:riprende ufficialmente il ruolo di Samantha Jones in And Just Like That 2 , in arrivo il prossimo 23 giugno su Sky e in streaming su NOW. L'attrice, infatti, nonostante abbia negato più ...And Just Like That 2:tornerà nei panni di Samantha Jones And Just Like That 2: la scena in cuitornerà nei panni di Samantha Jones And Just Like That 2: perchéha accettato di ...

Samantha Jones torna a sorpresa nel sequel di Sex and The City: Kim Cattrall nel cast di “And Just Like… Il Fatto Quotidiano

Sorpresa! Kim Cattrall torna nei panni di Samantha Jones nella seconda stagione (in arrivo a giugno) di "And Just Like That": i dettagli ...Il magazine ha infatti rivelato che Kim Cattrall tornerà nel suo iconico ruolo di Samantha Jones nel finale della seconda stagione di And Just Like That. Ma nessuna illusione perché la star non sembra ...