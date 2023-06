Kim Cattral sarà ancora Samantha Jones nel sequel di Sex And The City

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 1 giugno 2023) Kimin Sex and TheGrossa sorpresa in arrivo per i fan di And Just Like That…, il seguito dell’acclamata Sex And The. Anche se in passato aveva escluso categoricamente il suo ritorno, per dare nuovamente vita al personaggio di, l’attrice Kimprenderà parte alla seconda stagione della serie, il cui debutto è previsto il 22 giugno 2023. Secondo quanto riferito da Variety, Kim ha girato una sola scena che verrà trasmessa non prima di agosto. I telespettatori avranno modo di assistere ad un dialogo telefonico trae la ’storica amica’ Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), dato che la prima, com’è stato annunciato nella scorsa stagione, si è ormai trasferita a Londra. Una sequenza semplice, girata a marzo a New York, ...