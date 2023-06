Kiev ha diritto ad attaccare il territorio russo? Berlino | Londra e Nato dicono sì Gli Usa restano contrari

(Di giovedì 1 giugno 2023) Le azioni dell’Ucraina, che negli ultimi giorni ha deciso di intensificare gli attacchi sulla Russia, hanno aperto il dibattito tra le diplomazie occidentali. E se Regno Unito, Germania ehanno palesemente manifestato il loro favore rispetto all’operato militare di, a rimanere fermamentegli Stati Uniti. Gli attacchi degli ultimi giorni – da quelli su Belgorod, fino ai droni che hanno colpito Mosca e il velivolo senza pilota che si è abbattuto su una raffineria della regione di Krasnodar, sul Mar Nero – hanno suscitato come prima reazione pro Ucraina quella del ministro della Difesa britannico James Cleverly, che ha riconosciuto il suodi bombardare il. Durissima la presa di posizione dall’ambasciata russa a Mosca, ...

...Cleverly sostiene che l'Ucraina haa colpire oltre confini: "È autodifesa". Secondo gli analisti, il Cremlino ha poche opzioni per rispondere e per questo cerca di minimizzare.starebbe ...Zelensky difende la nostra sicurezza e ilinternazionale". Così la premier Meloni al summit Epc. "Siamo sostenitori della politica delle porte aperte" ma l'ingresso dinella Nato sarà ...01 giu 08:11 Stoltenberg: droni su Moscahadi difendersi 'L'Ucraina ha ildi difendersi'. Così il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg a proposito degli ultimi ...

Ucraina, la diretta - Stoltenberg: "Droni su Mosca L'Ucraina ha diritto di difendersi". Russia: "Sventata invasione di Kiev" Il Fatto Quotidiano

Le azioni dell’Ucraina, che negli ultimi giorni ha deciso di intensificare gli attacchi sulla Russia, hanno aperto il dibattito tra le diplomazie occidentali. E se Regno Unito, Germania e Nato hanno p ...Città del Vaticano – La tela vaticana per facilitare quel clima tra Russia e Ucraina necessario a raggiungere il cessate il fuoco, condizione minima per avviare in ...