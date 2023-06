Juventus | spunta un’alternativa a Giuntoli

... come Tudor, conosce bene il mondo bianconero dove ha giocato e allenato (laPrimavera) Escludendo, al momento, nomi grossi come Antonio Conte e Zinedine Zidane , nefuori però uno ...Commenta per primo La Lazio nelle prossime settimane proverà a ridiscutere con lai termini dell'acquisto di Luca Pellegrini . Maurizio Sarri è soddisfatto di come l'ex Eintracht si sia inserito nel club capitolino, ma la sua permanenza non è scontata e, per questo motivo, ...In questa edizione: - Lapatteggia, 10 punti definitivi e 718 mila euro di multa - La Roma vola a Budapest, col ... primo atto al Sud Tirol - In gara 7 laMiami, niente ribaltone per ...

Nuovo allenatore Juventus: sarà corsa a tre, spunta una sorpresa FantaMaster

Non c'è solo la Juventus, occhio anche alla pista Lazio per il futuro di Arkadiusz Milik. Come scrive il Corriere dello Sport, se i bianconeri lasceranno decadere l'opzione ...Allegri-Juve, spunta l’ipotetico accordo per la risoluzione: «Potrebbero fare così». In caso di separazione dal tecnico… Secondo Tuttosport qualora alla fine la Juventus e Massimiliano Allegri decides ...