Juventus | non è escluso un patteggiamento anche con la Uefa CorSport

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ora che la posizione dellaa livello italiano è stata definita, con la penalizzazione di 10 punti in classifica e la multa successiva alcon la Figc, resta da capire quale sarà la strada che prenderà lae le punizioni verso il club bianconero. Il Corriere dello Sport scrive che si fa strada l’ipotesi di undellacon l’organo calcistico europeo. Il fulcro della questione, ad ogni modo, è il settlement della Juve con la. “Il fulcro della questione è l’accordo raggiunto dai bianconeri con la confederazione europea, cioè il “settlement” che ha permesso al club di pagare una multa di 3,5 milioni anziché di 20. I capi d’incolpazione, se venissero etichettati come “reati”, hanno consentito alla ...

"Efinisce mica il cielo" cantava la grande Mia Martini. Un po' così forse "canta" il team di legali dellapensando ai processi che attendono ancora il club bianconero. Se qualcuno pensava ...Igor Tudor resta un candidato concreto per la panchina della. Il tecnico croato è sotto contratto col Marsiglia fino al 2024, finorasi è mai sbilanciato troppo sul suo futuro e, nei giorni scorsi, avrebbe incontrato assieme al suo agente Pablo ...E' già tempo di parlare di calciomercato in casa, bisogna programmare la prossima stagione in ogni minimo dettaglio. Mancano solamente ... Le cosesono andate come speravano i tifosi, visto ...

Non solo Juve! Napoli, Roma, Bergamo: giustizia e procure in fermento Tuttosport

Inizia la rivoluzione in casa Juventus: un titolare rescinde il contratto in essere. C'è già l'accordo per il suo sostituto ...Blog Calciomercato.com: Con il patteggiamento sulla "vicenda stipendi" si è conclusa la lunga telenovela sui provvedimenti da adottare da parte della giustizia ...