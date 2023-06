Juve | per Szczesny scatta il rinnovo automatico fino al 2025 Ma il futuro resta aperto

(Di giovedì 1 giugno 2023) Dopo Alex Sandro, anche per Teksono maturate le condizioni per prolungare il contratto con lantusal: un anno in più rispetto alla prima data diindicata. L'estremo ...

... stavolta con la possibilità che si giunga a una trattativail trasferimento. Il rinnovo ... In Francia: nelle settimane scorse contatti con laAllegri peggio di un anno fa Dipende dall'ultimo ...Igor Tudor si liberalaDopo una sola stagione si conclude l'avventura del croato come allenatore dell'Olympique Marsiglia. Il summit di questa mattina tra l'allenatore e i vertici del club ha sancito che non ci ...L'esperienza non vi insegna nulla, vi asfalteremo di nuovo tuttiun decennio.' C'è chi scrive: 'che guadagni una cifra neanche lontanamente paragonabile agli 8 - 10 milioni che lagli offrì ...

Juve, Ceferin incontra Gravina: c'è malcontento per il patteggiamento. E l'indagine a Nyon prosegue... Calciomercato.com

La seconda inchiesta sui bianconeri si è chiusa con un patteggiamento all’acqua di rose che accontenta tutti. Così il sistema salva se stesso e promette ...Continua la preparazione dell'ultima gara di campionato contro l'Udinese per la Juventus. Di seguito, il report dell'allenamento odierno. "Ultimi allenamenti della ...