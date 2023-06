Igor Tudor si libera per laDopo una sola stagione si conclude l'avventura del croato come allenatore dell'Olympique Marsiglia. Il summit di questa mattina tra l'allenatore e i vertici del club ha sancito che non ci sono ...Il club bianconero ancora nell'del ciclone per la contestata stagione 2018/19 in cui vinse lo scudettoCon il patteggiamento '... colpendo la classifica dellacon una pesante penalizzazione ...inoltre a possibili offerte per Scalvini, Koopmeiners e Hojlund: i big club europei ed ... se tutti i tasselli andranno al loro posto, l'exprolungherà anche il suo contratto di un altro ...

Juve, occhio a Tudor: allenatore lascia Marsiglia Adnkronos

(Adnkronos) – Igor Tudor si libera per la Juve Dopo una sola stagione si conclude l’avventura del croato come allenatore dell’Olympique Marsiglia. Il summit di questa mattina tra l’allenatore e i ver ...E' scattato il rinnovo automatico di Wojciech Szczesny con la Juve. Il nuovo accordo tra il club e il portiere polacco scadrà nel giugno 2025.