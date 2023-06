Juve | il post dei bianconeri fa infuriare i tifosi della Roma | è caos sui social

...c'era consapevolezza di ciò e anche questo può spiegare la poca determinazione con cui la squadra è scesa in campo ad Empoli e la stizzita risposta di Mister Allegri in conferenza stampa- ......come rinforzo per le corsie, visto il nodo Cuadrado e la duttilità del lusitano di saper giocare sia a destra che a sinistra. In casa Inter invece si era fatto il suo nome come papabile- ...... Bandecchi non si è sottratto a commentisentenza e ha svelato la sua posizione rispetto a società, ovvero Juventus e il presidente della Figc. "Hanno rubato (riferendosi alla, ndr), ...

Juve post Allegri: i preferiti sono Italiano e Thiago Motta, contattati ... IlNapolista

Volevano la testa della Juve e vorrebbero avere ancora la testa della Juve. Appare chiaro che ai detrattori della causa bianconera, non è andato giù il patteggiamento della società zebrata con la ...Un altro ex bianconero pronto a subentrare per il post Allegri. L’allenatore livornese è al lavoro con la Juventus per capire se ci siano o meno i margini per continuare insieme. Un progetto ...