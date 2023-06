Juve | allenatore e ds | Calvo non ha dubbi

Leggi su calcionews24

Si sta parlando tanto in questo ultimo periodo del futuro della Juventus e del ds con Giuntoli che sarebbe vicino ai bianconeri ma con l'ostacolo De Laurentiis da dover convincere e superare. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus avrebbe le idee chiare sul futuro: in panchina confermato Allegri mentre pensa a Manna nel ruolo di direttore sportivo. I bianconeri non aspetteranno le mosse del Napoli per muoversi sul mercato.