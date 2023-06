John Wick 4 | parla il regista | È sempre stato pensato come l' addio al personaggio di Keanu Reeves

(Di giovedì 1 giugno 2023) Reduce dal clamoroso successo al box-office, ilChad Stahelski è tornato are del finale di4 e diil film fosse dauna Baba Yaga.4 èun successo senza precedenti, affermandosiil film più redditizio dell'intera saga, ed è per questo che Lionsgate ha già deciso di mettere in cantiere5. Al momento è ancora troppo presto per sapere chi saranno i personaggi coinvolti, ma a quanto pare4 è...

Un altro momento di spiegone cazzuto famoso è in: 'Lui non è esattamente l'uomo nero. Lui è quello che mandi ad uccidere l'uomo nero'. Ma ce ne sono talmente tante di memorabili che ...Quando era stato annunciato,4 sarebbe dovuto essere il capitolo conclusivo della saga action con protagonista Keanu Reeves , almeno a giudicare dalle intenzioni del suo regista, Chad Stahelski . Eppure, un5 ...In uno scontro trae Tyler Rake , chi la spunterebbe Il regista Sam Hargrave , che ha accompagnato finora i due film di Tyler Rake intitolato in lingua originale Extraction , non ha dubbi: il personaggio di ...

Reduce dal clamoroso successo al box-office, il regista Chad Stahelski è tornato a parlare del finale di John Wick 4 e di come il film fosse da sempre stato pensato come un addio a Baba Yaga.Nonostante sia stato confermato il quinto capitolo della saga, John Wick 4 è sempre stato progettato come il film finale della storia del personaggio di Keanu Reeves.