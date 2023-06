(Di giovedì 1 giugno 2023) IL CASO. L’accusa: progettava attentati in Maresana. Il pianto con la madre Il giallo del viaggio: un tentativo di fuga? La famiglia: no, prenotato il ritorno.

I l giovanefermato a inizio settimana per associazione con finalità di terrorismo, ... dove il si parla di martirio, missili, guerra contro l'Occidente,, miscredenti sconfitti in ...AlpalestineseJaber, già in stato di arresto, è stata rinnovata la detenzione amministrativa per altri 4 mesi. La detenzione delle donne palestinesi Nel mese di aprile le forze di ...I l giovanefermato a inizio settimana per associazione con finalità di terrorismo, ... dove il si parla di martirio, missili, guerra contro l'Occidente,, miscredenti sconfitti in ...

Jihad, il 17enne in manette prima che volasse a Barcellona L'Eco di Bergamo

IL CASO. L’accusa: progettava attentati in Maresana. Il pianto con la madre Il giallo del viaggio: un tentativo di fuga La famiglia: no, prenotato il ritorno. Ha pianto al cospetto della madre e agli ...TORRE BOLDONE. Il ragazzo, originario del Camerun, deve rispondere di attività di proselitismo e propaganda dell’Is. Il legale: nulla di concreto, si sentiva vittima di razzismo e sfogava la rabbia. S ...