Jeremy Strong | «Il finale di Succession? È straziante vedere crollare il mio Kendall»

(Di giovedì 1 giugno 2023) Dopo la fine della serie più acclamata dell'anno, l'attore che interpreta il rampollo viziato dei Roy commenta la parabola del personaggio e il lavoro sul set: «Per me si trattava di una questione di vita o di morte. E l'ho presa sul serio come prendo la mia vita»

Il Re del Brivido si è limitato a dire: "non c'è niente di meglio" Succession, Brian Cox non sopporta il metodo die incolpa Daniel Day - Lewis Cosa accade nel finale della serie ...L'intera fiction è incentrata sugli ultimi anni dell'anziano patriarca Logan Roy (Brian Cox) e ai suoi figli: Kendall , Shiv e Roman, interpretati rispettivamente da, Sarah Snook e ...... Succession esplora i temi del potere e delle dinamiche familiari attraverso gli occhi del patriarca Logan Roy (Brian Cox) e dei suoi figli: Kendall (), Siobhan (Sarah Snook), Roman (...

Succession: Jeremy Strong risponde alle critiche di Brian Cox sul suo metodo di recitazione | TV BadTaste.it Cinema

Jeremy Strong vuole farci sapere che sta bene. Kendall Roy meno, come sa chiunque abbia visto il finale di Succession (andato in onda su Sky e in streaming su Now). Che quella di Kendall fosse una ...Calato il sipario sulla quarta e ultima stagione di Succession, Warner Bros. Discovery e Hbo fanno i conti. (ANSA) ...