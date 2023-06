Jacobs ormai è un caso | gli avversari lo sfottono | «Non viene mai | si tira sempre fuori»

(Di giovedì 1 giugno 2023) La polemica portata all’estremo del buongusto è firmata dallo staffettista Usa David Verburg: “sitalmente tanto che suo figlio probabilmente è stato adottato“. Ma il vero grande rivale, l’americano Fred Kerley, con più grazia, pure non smette mai di sfruculiarlo: “Non è un veroo, non si presenta mai”. La verità è che il campione olimpico dei 100 metri, all’ennesimo forfait – stavolta salta il Golden Gala di Firenze, il terzo consecutivo – èun. Pullout game so strong his kid probably adopted. https://t.co/wHnrEnwwma — David Verburg OLY (@AdiVerb) May 25, 2023 Da quella finale olimpicaha corso solo 7 gare dei 100 metri. E solo due volte è andato sotto la soglia critica dei 10 secondi. Kerley, per dire, ha corso 17 volte ...

Gli infortuni di Marcell Ma gli intoppi fisici di Marcell non nascono a gennaio ma se li porta dietro da un anno solare: già nel maggio del 2022 aveva subìto una distrazione di primo grado al ... Resta il buonumore Marcell non ha voluto rischiare e soprattutto ha mantenuto il buonumore ... Persino l'ennesima provocazione del quotidiano londinese The Times circa le sue datate ...

Marcell Jacobs non parteciperà al Golden Gala Pietro Mennea di Firenze. Il campione olimpico, ancora alle prese con un infortunio, è stato costretto a rinunciare alla gara dei 100 metri in programma v ...Era attesissimo ma salterà anche il Golden Gala per infortunio: non è un periodo fortunato per il velocista azzurro, Marcell Jacobs. Ecco il comunicato della Fidal e il suo anno pieno di intoppi fisic ...