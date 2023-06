Itticultura | crescono consumi e fatturato | cala la produzione

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 1 giugno 2023) ROMA – «Cresce il consumo di pesce tra gli italiani, che raggiunge i 29 kg pro-capite. Aumenta laa livello mondiale che, invece, resta stagnante in Europa, Italia compresa. L’analisi che diffondiamo oggi – afferma Pier Antonio Salvador, presidente dell’Associazione Piscicoltori Italiani (API) – ha documentato, nel 2022, il superamento 300 milioni di euro di giro d’affari, grazie alladi 53.900 tonnellate di pesci di venti specie diverse, distribuiti in più di settecento siti produttivi». Nonostante una leggera flessione, la regina del mercato rimane la trota con 29.000 tonnellate prodotte e 113 milioni di valore generato, al netto del prodotto trasformato. Secondo e terzo posto per orata e spigola che, invece, nonostante i volumi pressoché stabili, hanno registrato un aumento dei margini. Tra il conflitto, che ha fatto lievitare ...