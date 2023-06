Italo | dal 21 giugno nuovi servizi di Itabus per raggiungere le principali località turistiche di Campania | Puglia e Sicilia

Un servizio intermodale, quello offertogruppo, che può vantare una flotta composta da 51 treni e 100 bus, attivi 24 ore al giorno tutto l'anno.L'uomo, dove aver ucciso la compagna, avrebbe anche mandato messagginumero di cellulare di lei, per rassicurare chi era preoccupato. Tra loro anche la collega- inglese, che durante tutta ......- brasiliana che intende riscoprire la figura di Anita Garibaldi a 200 anni dalla sua nascita. Interpretato da Flaminia Cuzzoli (Anita Garibaldi), Lorenzo Lavia (Giuseppe Garibaldi) e...

Turismo, Italo: dal 21 giugno al via i servizi intermodali con Itabus ... Finanza Repubblica

Italo presenta le novità per l’estate, all’insegna dell’intermodalità. La società ferroviaria, che un mese fa ha acquisito ed integrato Itabus (compagnia ...Alessandro Impagnatiello, fermato per l’omicidio di Giulia Tramontano, la compagna incinta, aveva anche falsificato un test del Dna per dimostrare alla collega con cui aveva una storia che il figlio c ...