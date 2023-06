Italiano | «Coppa Italia? Errori non ci hanno permesso di alzare trofeo!»

(Di giovedì 1 giugno 2023) Vincenzoha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti per il media-day della finale di Conference League. Il tecnico torna a parlare della sconfitta contro l’Inter in finale di– Queste le parole di: «? Alcuninon cidiil trofeo, ma ci portiamo dietro tutti gli aspetti positivi di aver messo in difficoltà una squadra che giocherà la finale di Champions. Abbiamo proposto il nostro calcio e lo vorremo fare anche a Praga. Abbiamo iniziato il percorso con l’obiettivo di essere una squadra rispettata e proporre calcio con identità. Due finali in una stagione non sono da tutti e credo sia ...

"InItalia ci è andata male, proveremo di nuovo il 7 giugno - conclude- , sperando in un altro epilogo. A Praga non voglio vedere i miei ragazzi piangere come a Roma dopo la partita ...Commenta per primo L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo, ha parlato durante il 'Media day' organizzato dalla società viola in vista della finale ...ITALIA - 'Abbiamo messo in ...del Nonno - Macchiato alla Gianduia e Macchiato al Caramello Gelato fra i più noti, si presenta in un'edizione speciale, con gelato fatto con latte frescoe infuso di caffè e variegato ...

31 maggio 2003: il Milan conquista l'unica Coppa Italia dell'era Berlusconi Milan News

Conosce la A, ha un contratto leggero, ma non ha esperienza in Champions. Non si può però trattare prima della finale di Conference ...“Un buon approccio e un buon finale. Per degli errori non ci è stato permesso di arrivare ad alzare la Coppa Italia. Ci portiamo dietro i tanti aspetti positivi, abbiamo messo in difficoltà per lunghi ...