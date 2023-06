Italia Under 20 | Assist fenomenale di Ambrosino | esterno per Baldanzi – VIDEO

(Di giovedì 1 giugno 2023) L’20 batte l’Inghilterra20 e supera il turno degli ottavi di finale: ai quarti giocherà contro la Colombia. Giuseppeè sempre più protagonista dell’20 che sta disputando i Mondiali di categoria in Argentina. La nuovapromette molto bene, con elementi di spicco comee Casadei ad esempio.è l’attaccante di proprietà del Napoli, mandato a farsi le ossa in Serie B prima al Como e poi al Cittadella, senza però trovare particolare fortuna. Ma il ragazzo di Procida ha 19 anni e tutta la possibilità di dimostrare il suo valore.chedurante-Inghilterra ai Mondiali ...

gli Azzurrini di Nunziata riescono ad imporsi per 2 - 1, conquistando così il pass per quarti di finale del Mondiale Under 20 in corso di svolgimento in Argentina. Gara per nulla facile per l'Italia.

Tutti i verdetti dei gironi dei Mondiali under 20 in tempo reale: gli incroci dei quarti di finale (Calcio d'Angolo) L'Italia U20 guidata dal CT Carmine Nunziata vince meritatamente contro i pari età ...Gli azzurrini di Nunziata sono ai quarti di finale del Mondiale Under 20 che si sta giocando in Argentina ... che realizza il calcio di rigore che tiene vive le speranze dell'Italia. Gli azzurrini ...