Italia-Polonia oggi in tv | Nations League volley femminile 2023 | orario | programma | streaming

(Di giovedì 1 giugno 2023)giovedì 1° giugno (ore 16.00) si gioca, match valido per ladi. Ad Antalya (Turchia) le azzurre proseguono la loro avventura nella prestigiosa competizione mondiale itinerante, primo appuntamento di un’intensissima estate che culminerà con gli Europei e il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo la vittoria ottenuta due giorni fa contro la Thailandia al tie-break, la nostra Nazionale insegue il secondo sigillo. Ricordiamo che sono assenti diverse big come Paola Egonu, Cristina Chirichella, Caterina Bosetti, Ekaterina Antropova, Monica De Gennaro, Alessia Orro sono assenti e tornerano all’opera in un prossimo futuro. A guidare la squadra saranno l’opposto Sylvia Nwakalor, le ...

Oggi giovedì 1° giugno (ore 16.00) si gioca Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2023 di volley femminile. Ad Antalya (Turchia) le azzurre proseguono la loro avventura nella prestigiosa ...Volley Femminile, Nations League 2023 in diretta su Sky e in streaming su NOW, L’Estate Italiana parte nel segno della pallavolo femminile: la FIVB Volleyball Nations League 2023 è in diretta su Sky e ...