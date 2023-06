Italia-Colombia | quarti Mondiali Under 20 | data | programma | orario | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 giugno 2023) L’affronterà laneidi finale dei20 di calcio. La nostra Nazionale ha sconfitto l’Inghilterra per 2-1 e si è così guadagnata il diritto di fronteggiare i sudamericani, che hanno travolto la Slovacchia per 5-1. L’appuntamento è per sabato 3 giugno (ore 23.00ne) allo Stadio San Juan del Bicentenario di San Juan (Argentina), dove gli azzurri cercheranno un nuovo colpaccio per proseguire la propria avventura in questa rassegna iri. I ragazzi del CT Carmine Nunziata hanno tutte le carte in regola per giocarsela alla pari e per sognare la qualificazione alla semifinale da disputare contro la vincente della sfida tra la Nigeria e una tra Ecuador e Corea del Sud. Il gruppo è guidato dal capitano Cesare Casadei (autore del ...