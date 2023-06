Istat | l' Italia cresce più del previsto | +1 | 9%

Ai dati di Visco si sono peraltro aggiunti quelli dell'. D'accordo, il bene non fa notizia, ... appunto, per formulare giudizi e previsioni pessimistiche sull'. Ma non bisogna esagerare, ...Su base mensile in, nel mese di aprile, il tasso di occupazione sale al 61,0%, mentre quello di disoccupazione cala al 7,8%. Lo rileva l'. "Ad aprile 2023, - aggiunge l'Istituto di statistica in una nota - ...Cala la disoccupazione in. Ad aprile il numero di persone in cerca di lavoro, rispetto a marzo 2023, diminuisce ( - 0,7%... E' la stima provvisoria diffusa dall'. Il calo del numero di ...

Stangata sul ponte del 2 giugno! Lo denuncia l’Unione Nazionale Consumatori che ha elaborato i dati Istat resi noti ieri stilando la classifica dei prezzi più lievitati nel mese di maggio. “Rialzi mol ...(Adnkronos) – Arriva la stangata sul ponte del 2 giugno. A denunciarlo è l’Unione Nazionale Consumatori, che ha elaborato i dati Istat resi noti ieri stilando la classifica dei prezzi più lievitati ne ...