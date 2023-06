Istat | il tasso di disoccupazione ad aprile cala al 7 | 8%

...calo degli inattivi C'è una ulteriore buona notizia che trascina con sé i dati di aprile dell',... Risultato ildi inattività è sceso di una tacca, al 33,6%. Scaglionando le percentuali per ...Ildi inattività scende al 33,6% ( - 0,1 punti). Confrontando il trimestre febbraio 2023 - aprile 2023 con quello precedente (novembre 2022 - gennaio 2023), si registra un incremento del numero ...Buone notizie sul fronte dell'occupazione, secondo l'si registra un aumento deldi occupazione: in Italia sale al 61% su base mensile, ossia 48mila unità in più rispetto a marzo (+0,2%) e 390mila unità in più rispetto ad aprile 2022 (+1,7%). ...

L’occupazione in Italia, trainata dal lavoro delle donne, cresce ad aprile e sale ai massimi dall’inizio delle serie storiche nel 2004. Intanto il tasso di disoccupazione non è mai stato così basso da ...Gli ultimi dati Istat fotografano un mercato del lavoro dinamico, con il tasso di occupazione che in Italia ad aprile sale al 61%, il più alto di sempre, e quello di disoccupazio ...