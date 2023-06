Ipotesi spy story dietro la tragedia sul Lago Maggiore

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 1 giugno 2023) Domenica 28 maggio un’imbarcazione si è rovesciata sulcausando la morte di quattro persone, tre passeggeri e un membro dell’equipaggio. Nel naufragio sulmorti tre 007 e una donna Le vittime sono il 62enne Claudio Alonzi e la 53enne Tiziana Barnobi, entrambi agenti dell’intelligence italiana. E poi un agente in pensione del Mossad, il 54enne Shimoni Erez, e una donna russa, la 50enne Anya Bozhkova, compagna dello skipper Claudio Carminati. A bordo c’erano in totale 21 persone: a parte i proprietari della barca tutti i presenti erano agenti segreti. Sull’imbarcazione rovesciata, la house boat immatricolata in Slovenia e battezzata “Goduria”, c’erano agenti israeliani del Mossad e agenti dell’Aise, (Agenzia informazioni e sicurezza esterna), cioè i servizi segreti italiani per ...