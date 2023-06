iPhone | cattiva notizia per gli utenti italiani | non sarà più come prima

Leggi su chenews

(Di giovedì 1 giugno 2023) Daa tutti i prodotti Apple è arrivata unaper tutti gli: ecco cosa è cambiato di recente. Avere cura del proprioo di qualsiasi altro dispositivo Apple è fondamentale per donare a loro longevità. Di recente, però, gli, anche, sono stati investiti da un aumento del prezzo che ha spiazzato tutti. Cattive notizie per glidi Apple e di– CheNews.itCon l’utilizzo costante, i dispositivi di casa Apple vedono la loro batteria degradarsi e questo può portare a fare richiesta per la sostituzione del componente. Di recente, però, questa operazione ha visto i prezzi aumentare in maniera sostanziosa. Alla, i ...