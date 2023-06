“Io epurato due volte in Rai ai tempi di Prodi | innaffiavo una pianta” | Magliaro zittisce la sinistra video

(Di giovedì 1 giugno 2023) A sentir parlare di “epurazioni” in questo nuovo corso Rai, a Massimoda Giovanni Floris viene l’ortigaria. Una lezione tagliente arriva agli ospiti e al conduttore che trattano il caso Rai come una serie di “martirii”: dall’Annunziata, a Fazio, a Saviano, fino -probabilmente- a Gramellini. A parlare è uno che conosce bene le dinamiche dell’Azienda pubblica: ex-vicedirettore del Tg1 e direttore di Rai International dal 2000 al 2006. Lui avrebbe a buon diritto ragione nel parlare di “epurazione”. Anche se a lui il termine non piace- è stato proprio lui uno degli esempi plastici di cosa volesse dire la marginalizzazione operata dall’azienda pubbliga targata. Massimoa Floris: “Iodue” E ha raccontato infatti due episodi vissuti sulla propria pelle che parlano di ...

Nella mia carriera Rai, però, sono statoper benvolte . Una prima volta per un anno - spiega Magliaro - '96 - '97 quando ero vicedirettore del Tg1 con Carlo Rossella prima, poi Nuccio ...Alcuni media vicini alla sinistra hanno accusato la "Rai meloniana" di averFabio Fazio e Luciana Littizzetto, ma in realtà inon sono stati cacciati da nessuno. Hanno ricevuto un'offerta ...'Stretta su Airbnb, minimonotti per i soggiorni in città', titola Santelli nel taglio basso. ... ma la Rai non hanessuno'). A centro pagina spiccano le parole dell'editore Laterza ('...

"Io epurato due volte in Rai ai tempi di Prodi: innaffiavo una pianta ... Secolo d'Italia

Lo showman nella sua trasmissione 'Viva Rai2' non ha perso occasione per lanciare frecciate sul nuovo corso voluto dal governo di Giorgia Meloni.