Inzaghi | «Non partiremo favoriti | ma abbiamo dimostrato che si può raggiungere tutto» 

(Di giovedì 1 giugno 2023) L’allenatore dell’Inter, Simone, ha rilasciato un’intervista all’Uefa Champions League Magazine. Il tema è naturalmente la finale di Champions contro il Manchester City.ha dichiarato: «Quello visto in campo è stato un percorso lungo e difficile, ma è una finale conquistata con pieno merito. È un motivo di grande orgoglio, è tanto tempo che un’italiana non giocava una finale di Champions».sulla doppia sfida contro il Porto: «Avevo chiesto alla squadra di stare tutti insieme, bisognava formare un unico blocco. Conoscevo la forza della squadra e dell’allenatore che negli ultimi anni aveva fatto una ‘strage’ di squadre italiane, le aveva eliminate tutte. Aver fatto due clean sheet con loro ci ha aiutati tantissimo».sul Benfica: «A San Sirofatto una grande gara, è ...

il tecnico dell'Inter Simone ha parlato in vista della finale di Istanbul del prossimo 10 ... È un motivo di grande orgoglio, è tanto tempo che un'italiana giocava una finale di Champions'.

