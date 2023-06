Inzaghi e la finale di Champions | ' Inter sfavorita col City | ma dobbiamo coronare un sogno'

(Di giovedì 1 giugno 2023) ... Agustina & co.: chi sono le wags di casaLeggi i commenti Calcio Coppe: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 1 giugno 2023

... ora dobbiamo coronare tutto quello che abbiamo fatto fin qui con questache sarà molto emozionante da vivere'. Queste le parole di Simone, tecnico dell'Inter, ai microfoni di 'Uefa ...Simoneha parlato ai microfoni di ' Uefa Champions League Magazine ' a poco più di una settimana dalladi Istanbul tra Inter e Manchester City: ' Non partiremo sicuramente favoriti, ma il ...Infine,sullacol City: "Non partiremo sicuramente con i favori del pronostico, ma il calcio è bello per questi. Incontriamo una delle squadre più forti del mondo, con un allenatore ...

Inzaghi: "Finale con il Manchester City Ora dobbiamo coronare ... L'Interista

Sabato 10 giugno Manchester City e Inter si sfidano all'Ataturk Olympic Stadium di Istanbul. La partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5 e sui canali Sky ...La protesta era sfociata in uno sciopero del tifo nel corso della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina: 20’ di silenzio, prima dell’incessante supporto al gruppo di Simone Inzaghi.