Invece di parlare di pronomi dovremmo lottare per avere più asili nido e più soldi

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 1 giugno 2023) Sapete cosa ci dà libertà? I. Non i discorsi sul lavoro che ci toglie la vita, non licenziarsi per prendere la Naspi, non il disperato tentativo di lavare via senso di colpa stando a casa coi figli, non farsi le foto in mutande per due like, non tutte le puttanate sulle grandi dimissioni e il talento sprecato e il femminismo: sono i. Ifanno orrore, soprattutto quelli di piccolo taglio, le monetine, Satispay, i buoni sconto, e poi dinon si deve, ci siamo accorte solo per caso che esiste un divario salariale tra donne e uomini perché sia mai che si parli di quanto uno prende: mi sembra chiaro che di questo non vinceremo mai la gara di economia domestica. Capisco che dedicare il proprio tempo aisia urgentissimo, ma ogni tanto bisognerebbe uscire ...