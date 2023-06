Intervista a Sergio Mattarella | il 2 giugno ci ricorda il diritto alla felicità

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 1 giugno 2023) Pubblichiamo un’anticipazione dell’concessa dal capo dello stato,, al giornalista Paolo Pagliaro per la rivista Postenews, in occasione del 2, festa della Repubblica italiana. Presidente, la Repubblica celebra 75 anni dall’entrata in vigore della Costituzione. Che festa è il 2? “Il 2è la ‘festa di noi italiani”, che abbiamo scelto e voluto la Repubblica. Il 21946 si recò alle urne oltre l’89 per cento degli aventi, in un Paese ancora fortemente ferito dguerra e dalle altre avventure del regime fascista. La forma repubblicana venne preferitamonarchia e acquisì la sua concreta configurazione con la Carta ...