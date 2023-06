Intercettazioni e blitz? Ecco cosa non fanno i nostri Servizi

Leggi su formiche

(Di giovedì 1 giugno 2023) La tragedia sul Lago Maggiore – in cui hanno perso la vita due funzionari dell’Aise (Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi, di rispettivamente 62 e 53 anni), un ufficialmente in pensione del Mossad (un cinquantatreenne che, come spiegato dal quotidiano israeliano Haaretz, usava il falso nome di Shimoni Erez) e una cittadina russa (Anna Bozhkova, 52) – e le dichiarazioni del senatore Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio, sulle presuntedi politici e giornalisti da parte deisegreti italiani hanno riacceso l’interesse verso la risposta a una domanda: chefa l’intelligence italiana? O meglio,non può fare? LA QUESTIONEAl senatore Renzi ha replicato il sottosegretario Alfredo Mantovano spiegando di non aver “mai autorizzato, quale Autorità delegata per la ...