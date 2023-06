(Di giovedì 1 giugno 2023) L’andrà a cacca sul mercato un attaccante e da tempo starebbe seguendo Mateodel Tigre, convocato ancora da Mancini in Nazionale L’andrà a cacca sul mercato un attaccante e da tempo starebbe seguendo Mateodel Tigre, convocato ancora da Mancini in Nazionale. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurri avrebbero effettuato loper portare a Milano l’italo-argentino.

Gli altri titoli di giornata: 'Non pensate alla Juve, Toro testa all''; 'Retegui, l'piazza lodecisivo'.In Italia ha allenato l'del Triplete, in Inghilterra è stato alla guida di Manchester United, ... È possibile vedere qualchesul profilo Instagram della figlia Matilde, e del marito . - ...... amore allo scoperto sui social A ROMA Fotogallery - Manila Nazzaro e Stefano Oradei insieme a ballare, primosocial IL SI' DAVANTI ALL'Fotogallery - Lautaro Martinez si è sposato a ...

Inter, scatto decisivo per Retegui Calcio News 24

Ormai è ufficialmente scattato il count-down per il match più importante dell'anno. Sabato 10 giugno, infatti, alle ore 21.00 allo stadio Ataturk di Istanbul, andrà in scena l'attesissima Finale di Ch ..."Allegri, o cambi o vai!" è il titolo d'apertura scelto dall'edizione odierna di Tuttosport. La linea della Juventus è netta: Max deve adeguarsi al nuovo ...