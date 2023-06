Inter-Manchester City | scoppia il caso Marciniak | l’arbitro della finale potrebbe cambiare | ecco perchè

(Di giovedì 1 giugno 2023) Possibile scandalo intorno a Szymonpolacco designato per ladi Champions League del prossimo 10 giugno tra. L’Uefainfatti sostituirecon una nuova designazione, una decisione senza precedenti quantomeno a livello delle fasi decisive di una competizione europea. Il motivo? Le notizie che arrivano dalla Polonia, doveavrebbe preso parte a un evento organizzato dal leader dell’estrema destra polacca Mentzen. Quest’ultimo è noto per le sue posizioni omofobe e antisemite, che si discostano totalmente dai valori che l’Uefa cerca di sostenere e promuovere. La questione a quanto pare è stata presa molto sul serio dai vertici del calcio europeo, che avrebbero ...

A San Siro, per essere più vicini a Istanbul . I tifosi dell'potranno seguire la finalissima di Champions direttamente al Meazza, con un maxischermo di più di 400 metri quadrati che sarà installato all'interno dello stadio in corrispondenza del primo ...... Simone Inzaghi L'allenatore dell', Simone Inzaghi , ha rilasciato un'intervista all' Uefa Champions League Magazine. Il tema è naturalmente la finale di Champions contro ilCity. ...Potrebbe cambiare con una decisione senza precedenti l'arbitro della finale di Champions League traCity del prossimo 10 giugno . Il direttore di gara polacco Szymon Marciniak potrebbe essere infatti sostituito dall'Uefa dopo le notizie che hanno riferito di una sua partecipazione ...

Manchester City-Inter, bufera su Marciniak: cambia l'arbitro della finale Sky Sport

San Siro sarà aperto ai tifosi dell’Inter in occasione di Manchester City-Inter. Stilato anche il listino prezzi per i posti da cui assistere alla finale di Champions League SAN SIRO APERTO PER ISTANB ...CHAMPIONS LEAGUE - L'Inter ha annunciato ufficialmente la decisione di aprire i cancelli del Meazza a tutti i sostenitori che vorranno seguire la finale di Ista ...