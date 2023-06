Inter | Inzaghi | «City? Non partiamo favoriti | ma abbiamo dimostrato di poter fare tutto»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 1 giugno 2023) Simone, tecnico dell’, ha parlato in vista della finalissima di Champions League contro il ManchesterIl tecnico dell’Simoneha così parlato a UEFA Champions League Magazine del cammino europeo dei nerazzurri. CAMMINO – «Quello visto in campo è stato un percorso lungo e difficile, ma è una finale conquistata con pieno merito. È un motivo di grande orgoglio, è tanto tempo che un’italiana non giocava una finale di Champions». FINALE – «Non partiremo sicuramente con i favori del pronostico, ma il calcio è bello per questo motivo. Incontriamo una delle squadre più forti del mondo, con un allenatore che conosciamo tutti. Tutti insiemeche si può raggiungere, ora dobbiamo coronare ...