Inter | col Torino dimostrare mentalità | no vacanze anticipate

Leggi su inter-news

(Di giovedì 1 giugno 2023)è l’ultima partita di Serie A. Senza alcun obiettivo per i nerazzurri. L’ultima prima della finale di Champions League. Non per questo la si può affrontare con la testa già in vacanza. PARTITA SENZA PRESSIONI –per i nerazzurri non è una partita che può significare un traguardo sportivo. Certo, può cambiare la posizione finale in classifica, ma il bersaglio grosso ormai è stato centrato. Nessuna pressione quindi per gli uomini di Inzaghi. Una partita da vivere come viene. Anche perché l’attenzione sarà giocoforza sulla finale di Champions League di settimana prossima. Questo però non significa staccare la spina.– L’coldeve mantenere laacquisita negli ultimi mesi. ...