(Di giovedì 1 giugno 2023) L’si sta muovendo per migliorare la difesa in vista della prossima stagione. La dirigenza nerazzurra ha accelerato per Trevoh, giocatore deldi 23 anni. Secondo il portale inglese Standard questo è il. MERCATO – L’si prepara ad una vera e propria rivoluzione in difesa. Secondo la testata giornalistica Standard la dirigenza nerazzurra ha accelerato per Trevoh, per cui già c’è stata una trattativa la scorsa estate. Il difensore delha avuto poco spazio in questa stagione e vorrebbe tornare protagonista in vista di Euro 2024. Il contratto del calciatore scade nel 2028, ildelè di 25 milioni di sterline. L’sembra disposta a sborsare questa cifra, ...

Juve per il patteggiamento. Secondo quanto riferiscono fonti vicine alla società e alla ... In un pomeriggio in cui l'Italia tutta aspetta le finali europee di Roma, Fiorentina e, la ...L'è partita con un'adrenalina fantastica, dovuta alla vittoria in coppa, alle prossime gare, ... L'abbiamo riaperta e forse quest'anno coi cambi non siamo mai riusciti a dare un'. è il ...... sul Nove dalle 22.45 : oltre 150 interviste dopo, Peter Gomez torna col programma cult e- ...Travaglio l'ha nominata condirettore del Fatto Quotidiano con l'intenzione di dare un'all'...

Inter, accelerata per Chalobah. Chelsea fissa il prezzo del cartellino Inter-News.it

L'Inter ripensa seriamente a Davide Frattesi, Marotta vuole portarlo in nerazzurro e utilizzare una carta per convincere il Sassuolo ...Il 23enne è l'obiettivo numero uno dei nerazzurri per il centrocampo in vista della prossima stagione: ecco la strategia ...