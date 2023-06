(Di giovedì 1 giugno 2023) Un soldato australiano ha perso in un caso di diffamazione contro tre quotidiani australiani che lo accusavano di crimini di guerra, la Russia ha lanciato un attacco aereo su Kiev, in Moldova si riunisce la Comunità politica europea. Leggi

Come proteggere dunque i propri risparmi COS'È L'INFLAZIONE -è necessario partire da che ... Detta in altro modo, "l'inflazione riduce il valore della monetatempo e, quindi, il valore dei ......di tutti i cittadinimondo", ha detto l'avvocato Ballerini. Al sit - in davanti al tribunale di Roma presenti, tra gli altri, il comico Pif e l'ex presidente della Camera Roberto Fico. E...... torinese di nascita ma ex giocatore biancorosso e a sua volta da anni residenteVaresotto. ...la società ha deciso di dare una svolta alla comunicazione: salutato Vincenzo Basso, il ...

Intanto nel mondo Internazionale

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 1° giugno 2 ...Era stato ritrovato nella Cattedrale di Pavia, senza cornice e avvolto su se stesso, appena dopo la Seconda guerra mondiale, portato lì per proteggerlo dal disastro del conflitto e nasconderlo da poss ...