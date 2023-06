Insulti a Kyenge | Calderoli condannato a 7 mesi

La7.it - Aveva definito Cecileun "orango" . Un'offesa razziale, diretta all'allora ministro dell'Integrazione, pronunciata da Roberto Calderli nel luglio del 2013, alla festa della Lega di ...La7.it - Aveva definito Cecileun "orango" . Un'offesa razziale, diretta all'allora ministro dell'Integrazione, pronunciata da Roberto Calderli nel luglio del 2013, alla festa della Lega di ...

Calderoli e gli insulti alla Kyenge: a Bergamo nuova condanna per il ministro Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Il primo giugno, per la seconda volta, il Tribunale di Bergamo ha condannato Calderoli . Sette mesi, con la sospensione e senza menzione nel casellario giudiziario. Era già stato condannato in Appello ...Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli è stato condannato a 7 mesi, con pena sospesa e non menzione nel casellario ...