Insegue e accoltella minore | 18enne collocato in Comunità

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Lo scorso 28 aprile accoltellò un 17enne dopo averlo inseguito con altri adolescenti per le strade di Lusciano, nel Casertano. Con quest’accusa un ragazzo che al momento del fatto eranne e nel frattempo, a maggio, ha raggiunto la maggiore età, è stato prelevato a casa sua dalla Polizia di Stato che ha eseguito nei suoi confronti la misura cautelare del “collocamento in” emessa dal Gip del tribunale per inni di Napoli per il reato di tentato omicidio aggravato dai futili motivi. I poliziotti del Commissariato di Aversa erano intervenuti il 28 aprile in ospedale, dove il 17enne era stato portato d’urgenza con coltellate all’addome; avevano quindi avviato le indagini, scoprendo tramite numerosi testimoni che la vittima era stata inseguita da un gruppo di giovani, uno dei quali ...