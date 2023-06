Indennità sostitutiva di preavviso | cos’è e quando va pagata

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 1 giugno 2023)l’diva? Il periodo diè quel lasso di tempo previsto dal Codice civile (articolo 2118) per i rapporti a tempo indeterminato tra la comunicazione di recesso alla controparte e l’ultimo giorno di vigenza del contratto.Nel corso delil rapporto prosegue regolarmente. L’azienda è tenuta infatti a corrispondere la retribuzione a fronte dell’attività lavorativa manuale e / o intellettuale garantita dal dipendente. In questo modo ilconsente all’azienda, in caso di dimissioni del lavoratore, di riorganizzare l’attività economico – produttiva e, eventualmente, assumere un sostituto. Al contrario, nelle ipotesi di licenziamento del dipendente ...