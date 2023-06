Incinta ed uccisa nel milanese | Serracchiani Pd | “Tanta rabbia ed una tristezza infinita”

(Di giovedì 1 giugno 2023) “Penso a Giulia Tramontano stroncata da una violenza feroce col bimbo che portava in grembo e provoe amarezza. Pare non aver limite la crudeltà di certi uomini, proprio contro le donne che dicevano di amare. La giustizia punisca l’assassino presto e duramente. Contro l’ondata di femminicidi e violenze domestiche sono importanti le leggi ma non bastano, serve un enorme cambiamento culturale e sociale. Dovrà arrivare il tempo delle donne”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook la deputata Debora, responsabile Giustizia del Pd. Max L'articolo proviene da Italia Sera.

... forse per farsi male, sarebbe stata la 29enne. Potrebbe trattarsi, però, di una delle ... ma scritta dal compagno che l'aveva ormai. Nessuno la conosce, nessuno l'ha vista. La giovane ...AGI - 'Ho visto nella notte tra venerdì e sabato loro due qua fuori, la macchina era parcheggiata sul passo carraio, era aperta con la porta aperta lui cercava di calmarla e le diceva 'calmati, ..." Penso a Giulia Tramontano stroncata da una violenza feroce col bimbo che portava in grembo e provo rabbia e amarezza infinita . Pare non aver limite la crudeltà di certi uomini, proprio contro le ...

Trovato il corpo di Giulia Tramontano, era scomparsa a Senago: il fidanzato ha confessato di averla uccisa Virgilio Notizie

