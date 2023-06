Incidenti d’auto | in Europa orientale le strade più pericolose | alla Scandinavia il record della sicurezza

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 1 giugno 2023) I vacanzieri che si spostano inquest’estate sono stati avvertiti di prendere le necessarie precauzioni diperché gli ultimi dati rivelano i paesi più mortali da attraversare in auto. Gli esperti di noleggio auto per le vacanze di StressFreeCarRental.com hanno analizzato i dati per rivelare i paesi europei più pericolosi da attraversare in auto. Il paese più pericoloso per guidare inè la Romania, seguita da altri paesi dell’come la Bulgaria, che si posiziona al secondo posto, e la Lettonia, al quinto posto come più pericolosi. I dati rivelano che laè di gran lunga l’area più sicura d’da visitare, con tassi di mortalità stradale significativamente bassi in Finlandia, Danimarca, Islanda, Norvegia e Svezia. ...