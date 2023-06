: Red Valley Festival, a Olbia Dal 12 al 15 agosto all'Olbia Arena insi terrà il Red ...di vela, windsurf e sup, escursioni in bicicletta con i ciclisti professionisti, incontri e ...... dalle degustazioni dei prodotti ittici regionali con il debutto dellaalle cene sotto le ... laboratori del gusto, ledi 'In cucina con Slow Food' insieme ai cuochi dell'alleanza. Tra ...Per un percorso nel quale la scuola ha messo a disposizione uno spazio dedicato esclusivamente a questa disciplina: dove è predisposto, quindi, il tatami e si sono svolte leche hanno ...

In Sardegna lezioni al via il 14 settembre. Calendario scolastico 2023/24 Orizzonte Scuola

Approvato il calendario scolastico 2023/2024 per la Regione Sardegna. Inizierà il 14 settembre per tutte ... possono deliberare l’anticipazione della data di inizio delle lezioni.In Sardegna, regione autonoma, l'anno scolastico 2023/2024 inizierà il 14 settembre per tutte le scuole di ogni ordine e grado della Sardegna e si concluderà il 7 giugno 2024 (tranne che per la scuola ...