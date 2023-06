In Moldova vertice della Comunità politica europea | la Ue apre la porta a nuovi ingressi

Questoè molto importante per ribadire alcune cose fondamentali" a cominciare dal fatto che ... lo facciamo qui inche è un'altra nazione minacciata e sarebbe a sua volta coinvolta in ...Zelenskyy è stato il primo leader straniero ad arrivare alla sede deldi giovedì, un castello e un vigneto del XIX secolo a circa 35 chilometri (21 miglia) dalla capitale, Chisinau. Vestito ...... "Questoè molto importante per ribadire che l'Europa è soprattutto una civiltà, tutto ... lo facciamo qui inche è un'altra Nazione minacciata e sarebbe a sua volta coinvolta in una ...

Al via in Moldavia il vertice della Comunità Politica Europea, in agenda la guerra in Ucraina - Rutte: "Parlerò con Meloni su dossier Tunisia" - Rutte: "Parlerò con Meloni su dossier Tunisia" RaiNews

Ecco l'incontro tra il Presidente ucraino Zelensky e la presidente della Commissione Ue, von der Leyen, al vertice della Comunità Politica Europea in Moldova. / Ebs (Alexander Jakhnagiev) ...(Adnkronos) – L’Italia nella Nato sostiene la “politica delle porte aperte” e la volontà dell’Ucraina di aderire all’Alleanza “sarà oggetto di un altro vertice, quello di Vilnius, che è molto particol ...